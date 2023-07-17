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В иволгинском селе в Бурятии открыли обелиск погибшим участникам СВО

В иволгинском селе в Бурятии открыли обелиск погибшим участникам СВО
Общество,  Фото:БРО "Боевое братство"
Средства на мемориал собирали всем селом

В селе Колобки Иволгинского района Бурятии открылся мемориальный обелиск в память об односельчанах, погибших в ходе спецоперации. Увековечены имена Олега Иванова, Владимира Ощепкова, Рустама Газисова.


Памятник был установлен при активной помощи и по инициативе представителей «Боевого братства» Бурятии. Организаторы обелиска – в том числе и сами жители села, вдовы военнослужащих, их родственники, участники боевых действий СВО, ветераны боевых действий.

- Средства на мемориал собирали всем селом. Сейчас обелиск стоит в Парке Победы, рядом с обелиском участникам Великой Отечественной войны, - сообщили в БРО «Боевое братство».

На открытии присутствовали жители села, участники СВО, Иволгинское отделение «Боевого Братства», подполковник Евгений Жуков, подполковник Александр Хамутаев, и.о. главы Иволгинского района Михаил Дружинин, вдовы, родители участников СВО. Всего собралось более 200 человек.


памятник

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