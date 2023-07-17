В некоторых местах ливневая канализация не сразу справляется с большим потоком воды
Сегодня на Улан-Удэ обрушился сильный ливень. Техника комбината выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщили в комбинате по благоустройству.
Сейчас скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советской, Смолина, Набережной, на проспекте Победы.
Также ведётся откачка воды из накопительных ёмкостей, куда она поступает из ливневых канализаций. Это необходимо, чтобы освободить ёмкости для приёма последующих потоков дождевой воды.
В некоторых местах ливневая канализация не сразу справляется с большим потоком воды. Для её отвода требуется некоторое время.
Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.
В Улан-Удэ откачивают лужи после сильного ливня
Общество, Фото:
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