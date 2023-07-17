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Стало известно, когда в Бурятии прекратятся дожди

Стало известно, когда в Бурятии прекратятся дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили синоптики

В Бурятии к середине недели закончатся дожди – сначала они станут кратковременными, а потом ожидается их прекращение. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном Бурятским гидрометцентром на ближайшие три дня.

Во вторник, 18 июля, в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +6,+11, днём +22,+27, местами +14,+19.

В среду, 19 июля, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +24,+29, местами +17,+22.

В четверг, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +26,+31, местами +17,+22.
прогноз погоды

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