Стало известно, когда в Бурятии прекратятся дожди

Об этом сообщили синоптики



В Бурятии к середине недели закончатся дожди – сначала они станут кратковременными, а потом ожидается их прекращение. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном Бурятским гидрометцентром на ближайшие три дня.



Во вторник, 18 июля, в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +6,+11, днём +22,+27, местами +14,+19.



В среду, 19 июля, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +24,+29, местами +17,+22.



В четверг, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +26,+31, местами +17,+22.

