В Бурятии из-за запрета на вылов омуля разучились делать неводники

Старые мастера ушли, а новых не появилось
Из-за запрета на вылов омуля на Байкале разучились делать неводники. Это небольшие рыболовные судна (вместимостью до 15 человек), с которых закидывают невод.
Об этом рассказала газета «Байкальская огни», побеседовавшая с заместителем председателя СПК «Кабанский рыбозавод» Андреем Парфёновым.
«Сейчас собрались строить лодку-неводник, потому что флот за время простоя предприятия сохранился не весь. Кедрач рубить нельзя, остаётся сосна. Будут проблемы и с кадрами. Люди разучились делать настоящие неводники, старые мастера ушли. Но делать надо. Флот нужно обновлять. Возможно, он скоро понадобится. Ведь не вечен же этот запрет», - отмечают «Байкальские огни».
Запрет на вылов омуля на Байкале вступил в силу в 2017 году. Из-за этого на Кабанском рыбозаводе из 280 работников осталось около 40.
«Это в прошлый запрет на вылов омуля, который пришёлся на советский период, для рыбаков построили птичники, зверофермы, другие предприятия. Чтобы люди, оставшиеся без работы, занимались другим делом и получали за это деньги, - отмечает районная газета. – А сейчас руководство завода собственными усилиями старается обеспечить их хоть какой-то работой. В основном это зимняя рыбалка и летний лов омуля для «научников». Ну и сельское хозяйство, кони».
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2023 года вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко во время посещения Большереченского рыбоводного завода в Бурятии рассказала о перспективах отмены запрета на промышленный вылов байкальского эндемика.
- Трудно говорить с высоты московских кабинетов о том, когда можно будет начинать промышленный улов омуля. Об этом должна сказать наука, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Прежде, чем начинать промышленный вылов омуля, нужно завершить реконструкцию рыбозавода. Мы должны быть уверены, что искусственное воспроизводство будет надёжным в тех целевых параметрах, которые мы заложили - это больше миллиарда в год выпуска личинок байкальского омуля.
В Бурятии из-за запрета на вылов омуля разучились делать неводники
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