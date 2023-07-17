В райцентре Бурятии завершается первый этап строительства парка

Общество, Фото: пресс-служба администрации Муйского района

В планировании оформления участвовали местные жители



В районном центре Муйского района Бурятии подходит к завершению первый этап строительства парка «Таксимо». На текущий момент завершены работы по укладке полотна дорожек, а также установке бордюрных плит. Также внимание уделено созданию входа в парк. Завершилась установка кованой входной группы. Кроме того, здесь появилась новая велопарковка.



- Строительство парка «Таксимо» проводится с учётом мнения общественности, в части сохранения зелёной зоны в неизменном виде, - сообщает пресс-служба администрации Муйского района.



Также парк будет оснащён зонами для отдыха, для встреч с друзьями и активного отдыха.

