В планировании оформления участвовали местные жители
В районном центре Муйского района Бурятии подходит к завершению первый этап строительства парка «Таксимо». На текущий момент завершены работы по укладке полотна дорожек, а также установке бордюрных плит. Также внимание уделено созданию входа в парк. Завершилась установка кованой входной группы. Кроме того, здесь появилась новая велопарковка.
- Строительство парка «Таксимо» проводится с учётом мнения общественности, в части сохранения зелёной зоны в неизменном виде, - сообщает пресс-служба администрации Муйского района.
Также парк будет оснащён зонами для отдыха, для встреч с друзьями и активного отдыха.
В райцентре Бурятии завершается первый этап строительства парка
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