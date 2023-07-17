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В Бурятии прошёл праздник, посвящённый святыне Зандан Жуу

В Бурятии прошёл праздник, посвящённый святыне Зандан Жуу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Названы победители «Эрын гурбан наадан»

15 июля на территории Эгитуйского дацана Еравнинского района Бурятии состоялся традиционный праздник, посвящённый святыне «Зандан Жуу». Мероприятие началось с буддийского молебна за благополучие и долголетие всех жителей.

По традиции в этот день прошли три игры мужей «Эрын гурбан наадан». Все желающие состязались в национальной борьбе, стрельбе из лука и конных скачках.

По итогам соревнований в борьбе абсолютным чемпионом среди мужчин стал Батор Цыренов (Баргузин). Абсолютный чемпион среди юношей – Эрдэм Ц. (Агинское).

Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, в конных скачках победили:

Рысь под седлом, 1600 м
Первое место - Шиляев Сергей, лошадь Элегант, владелец СПК «Ульдурга»
Второе место - Гармажапов Дугар, лошадь Гектор, Файзуллин Александр (Кижинга)
Третье место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Энергичный ,владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)

Лошади бурятской породы, 3200 м
Первое место - Файзуллин Нима, лошадь Малыш, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)
Второе место - Жигжитов Тамир, лошадь Хээрик, владелец Жигжитов Виктор (Хоринск)
Третье место - Цыренжапов Цыден, лошадь Жаа-Хээр, владелец Цыбиков Гарма (Догно)

Лошади полукровных пород, 2400 м
Первое место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Сандал, владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)
Второе место - Шиляев Сергей, лошадь Жаадай, владелец Чимитов Даши-Балбар (Хоринск)
Третье место - Гармажапов Дугар, лошадь Годли, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)

Лошади полукровных пород двух лет, 1400 м
Первое место - Цыренжапов Цыден, лошадь Этаж, владелец Цыбиков Гарма (Догно)
Второе место - Гармажапов Дугар, лошадь Ласковый Май, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)
Третье место - Файзуллин Нима, лошадь Набат, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)

Рабочие лошади, 2400 м
Первое место - Шиляев Сергей, лошадь hолонго, владелец Цыбиков Гарма (Догно)
Второе место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Жиран, владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)
Третье место - Рассоха Павел, лошадь Малыш, владелец Абдарахимов Алексей (Ширинга)

Бурятия буддизм спорт Еравнинский район национальные виды спорта Эрын гурбан наадан

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