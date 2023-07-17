В Бурятии прошёл праздник, посвящённый святыне Зандан Жуу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Названы победители «Эрын гурбан наадан»



15 июля на территории Эгитуйского дацана Еравнинского района Бурятии состоялся традиционный праздник, посвящённый святыне «Зандан Жуу». Мероприятие началось с буддийского молебна за благополучие и долголетие всех жителей.



По традиции в этот день прошли три игры мужей «Эрын гурбан наадан». Все желающие состязались в национальной борьбе, стрельбе из лука и конных скачках.



По итогам соревнований в борьбе абсолютным чемпионом среди мужчин стал Батор Цыренов (Баргузин). Абсолютный чемпион среди юношей – Эрдэм Ц. (Агинское).



Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, в конных скачках победили:



Рысь под седлом, 1600 м

Первое место - Шиляев Сергей, лошадь Элегант, владелец СПК «Ульдурга»

Второе место - Гармажапов Дугар, лошадь Гектор, Файзуллин Александр (Кижинга)

Третье место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Энергичный ,владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)



Лошади бурятской породы, 3200 м

Первое место - Файзуллин Нима, лошадь Малыш, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)

Второе место - Жигжитов Тамир, лошадь Хээрик, владелец Жигжитов Виктор (Хоринск)

Третье место - Цыренжапов Цыден, лошадь Жаа-Хээр, владелец Цыбиков Гарма (Догно)



Лошади полукровных пород, 2400 м

Первое место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Сандал, владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)

Второе место - Шиляев Сергей, лошадь Жаадай, владелец Чимитов Даши-Балбар (Хоринск)

Третье место - Гармажапов Дугар, лошадь Годли, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)



Лошади полукровных пород двух лет, 1400 м

Первое место - Цыренжапов Цыден, лошадь Этаж, владелец Цыбиков Гарма (Догно)

Второе место - Гармажапов Дугар, лошадь Ласковый Май, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)

Третье место - Файзуллин Нима, лошадь Набат, владелец Файзуллин Александр (Кижинга)



Рабочие лошади, 2400 м

Первое место - Шиляев Сергей, лошадь hолонго, владелец Цыбиков Гарма (Догно)

Второе место - Бальжинимаев Майдар, лошадь Жиран, владелец Ширапов Мунко (Сосново-Озёрское)

Третье место - Рассоха Павел, лошадь Малыш, владелец Абдарахимов Алексей (Ширинга)



