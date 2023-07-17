Жители Бурятии могут поучаствовать в кастинге ведущих в новое утреннее шоу ТНТ

Большой прямой эфир будет идти с 7.00 до 9.00



Телеканал ТНТ объявил о запуске шоу нового формата – ежедневной утренней программы, которая будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00. В настоящий момент идёт всероссийский кастинг ведущих, шанс стать лицом нового шоу есть у каждого, кто отправит свою анкету продюсерам проекта. Шанс стать ведущими на телеканале есть и у жителей Бурятии.



Чтобы стать участником кастинга, нужно записать видео с рассказом о себе и своих увлечениях. «Если ты отлично импровизируешь и можешь поддержать разговор на любые темы, обладаешь отличным чувством юмора и раскованно держишься перед камерой, смело заходи на страницу кастинга на сайте ТНТ и оставляй свои данные», - призывают организаторы.



Новое утреннее шоу ТНТ – это большой прямой эфир, в ходе которого пара ведущих будет обсуждать самые актуальные позитивные новости со всего мира, общаться с гостями в студии и по видеосвязи, выходить на связь со специальными корреспондентами со всей страны, а ещё иногда танцевать, петь, готовить, сажать цветы, играть с детьми…





Все подробности и форма для анкеты – на сайте ТНТ.





Возрастное ограничение 16+

