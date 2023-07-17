В Бурятии алиментщик с долгом в 2,5 млн рублей не признал свою вину

Мужчина избежал лишения свободы



46-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Более 10 лет назад мировой судья постановить взыскивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних дочерей мужчины. На тот момент он отбывал наказание в исправительном учреждении.



В 2019 году мужчина вышел на свободу, однако без каких-либо уважительных причин, на работу не пожелал устраиваться, алименты бывшей супруге не платил, лишь изредка отправлял непосредственно дочерям денежные переводы.



В итоге он задолжал дочкам почти два с половиной миллиона рублей.



Между тем, старшая дочь достигла совершеннолетия, и размер взыскиваемых алиментов снизился до ¼ части от всех видов доходов. Но отец по-прежнему не желал платить бывшей жене на содержание младшей дочери.



В 2022 году суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов на содержание младшей дочери, и ему было назначено 50 часов обязательных работ. Нерадивый отец наказание так и не отбыл.



Тогда было возбуждено уголовное дело.



В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления не признал. Он заявил, что не является злостным неплательщиком алиментов, поскольку добровольно переводил обеим дочерям деньги. Через приставов он не платил алименты, так как там не могли обосновать возникшую сумму задолженности в размере более 2 млн. 400 тысяч рублей, заявил мужчине. Бывшей супруге же он не хочет переводить деньги, так как не доверяет ей, а дочери могут сами распоряжаться отправленными им деньгами, пояснил отец.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 157 УК РФ как неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.



При этом суд подчеркнул, что нерегулярное оказание своей младшей дочери материальной помощи в сумме 10 тысяч рублей в марте 2022 года, 25 тысяч рублей в июле 2022 года и 10 тысяч рублей в августе 2022 года путём перечисления денежных средств в нарушение порядка уплаты алиментов, установленного судебным решением от 6 сентября 2022 года, непосредственно на счёт несовершеннолетней, не могло обеспечить надлежащее содержание ребёнка, в связи с чем, не может рассматриваться как уплата алиментов.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его матери. В качестве отягчающего обстоятельства суд учёл рецидив преступлений.



Алиментщику назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Назначенное наказание судом заменено принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.



Осуждённому Б. надлежит следовать в исправительный центр к месту отбывания наказания самостоятельно за счёт государства, в соответствии с предписанием, выданном территориальным органом уголовно-исполнительной инспекции.



Мужчина не согласился приговором и подал в Верховный суд апелляционную жалобу.



«Назначенное осуждённому наказание соразмерно характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, соответствует личности осуждённого, является справедливым и смягчению не подлежит», - решил Верховный суд Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу, однако осуждённый вправе обжаловать апелляционное постановление в кассационном порядке в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

