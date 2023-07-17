В Кижингинском районе Бурятии ежедневно будут искать бродячий скот





В Кижингинском районе Бурятии с 17 июля ежедневно начнут проводить рейды по соблюдению правил выпаса скота, лошадей, выгула домашних животных. Об этом сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию МО «Кижингинский сомон».В районе остаётся проблема бесконтрольного выпаса животных. Скот разгуливает по тротуару, гадит на общественных территориях. Бурёнки же любят прятаться в тени деревьев на сельских улицах.По правилам, все сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и в администрации сельского поселения. Выпас необходимо совершать только в специально отведённых землях. Владельцы обязаны сопровождать домашний скот до места пастьбы, а вечером встречать.За нарушения предусмотрена административная ответственность: штраф на граждан от 1000 до 5000 рублей.