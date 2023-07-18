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Ольхон примет международный шаманский тайлган

Ольхон примет международный шаманский тайлган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в местности Малый Хужир

5 августа на острове Ольхон в посёлке Хужир, в местности Малый Хужир состоится международный шаманский тайлган «Арын 13 Ноёд». Участие в молебне примут шаманы Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана и регионов России.

Летний тайлган посвящён великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири. Начало в 11:00.

Массовое почитание 13-ти хатов проводится по старинным традициям и длится практически целый день. Во время камлания на специально отведённой площадке в Хужире в небе всегда появляется орёл — хранитель священного острова.

- Присутствуя на международном тайлгане паломники и верующие получают благословение Арын 13 Ноёд, каждый из которых отвечает за определённую сферу деятельности (правосудие, ораторство, торговля, воинская доблесть, духовная сила, сакральные знания, шаманская атрибутика, искусство, точные науки, молодость, мудрость и ловкость ума). С собой рекомендуется взять белёный молоком чай, водку, молоко, сладости, синий хадак, а также списки ваших близких, - сообщает шаманский центр «Тэнгэри».

Возрастное ограничение: 18+.
Ольхон шаманизм тайлган Иркутская область Байкал конференция

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