Ольхон примет международный шаманский тайлган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в местности Малый Хужир



5 августа на острове Ольхон в посёлке Хужир, в местности Малый Хужир состоится международный шаманский тайлган «Арын 13 Ноёд». Участие в молебне примут шаманы Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана и регионов России.



Летний тайлган посвящён великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири. Начало в 11:00.



Массовое почитание 13-ти хатов проводится по старинным традициям и длится практически целый день. Во время камлания на специально отведённой площадке в Хужире в небе всегда появляется орёл — хранитель священного острова.



- Присутствуя на международном тайлгане паломники и верующие получают благословение Арын 13 Ноёд, каждый из которых отвечает за определённую сферу деятельности (правосудие, ораторство, торговля, воинская доблесть, духовная сила, сакральные знания, шаманская атрибутика, искусство, точные науки, молодость, мудрость и ловкость ума). С собой рекомендуется взять белёный молоком чай, водку, молоко, сладости, синий хадак, а также списки ваших близких, - сообщает шаманский центр «Тэнгэри».



Возрастное ограничение: 18+.

