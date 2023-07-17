С начала года они доставили более трех тысяч пожилых людей на диспансеризацию
Мобильные бригады, созданные в рамках нацпроекта «Демография», продолжают работу в Бурятии. С начала года они доставили 3 092 пожилых людей на диспансеризацию.
По данным минсоцзащиты, в текущем году 556 граждан получили помощь на дому, а 79 привезли лекарства на дом.
Только в Селенгинском районе проведено 35 выездов для обслуживания более 260 сельских пенсионеров. В июне этого года бригады посетили 16 населённых пунктов и доставили 99 граждан в больницу.
Как заявляют сотрудники мобильных бригад, местные жители довольны доставкой пожилых граждан и инвалидов и «отмечают хорошее качество медицинских услуг».
Всего с начала года мобильные бригады осуществили 468 выездов и обслужили 3727 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Мобильные бригады входят в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Они возят пенсионеров и инвалидов 65 лет и старше, проживающих в отдалённых сёлах, к врачам в поликлиники и больницы, доставляют лекарства и другие необходимые вещи.
В Бурятии мобильные бригады возят пожилых до поликлиник и больниц
Общество, Фото:
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