Церемония пройдёт в Сартуул-Булагском дацане
21 июля в Сартуул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии состоится освящение «Равнай» статуи Будды Майтреи высотой в три с половиной метра и Майдари хурал. После пройдёт торжественная часть, концертная программа и спортивные состязания. Освящение проведут ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.
Напомним, что на этой неделе во всех дацанах будет проходить трёхдневный праздничный молебен, посвящённый Будде Майтреи, его скорейшему нисхождению из обители Тушита на людской материк Джамбудвипа.
Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи (Майдари). Специальный Майдарийн Дувтаб хурал начнётся на четвёртые лунные сутки последнего летнего месяца, 21 июля. Примерно в 11 часов состоится торжественный обход («Жамкор») колесницы, на которой восседает Будда будущего Майдари, вокруг дацанов.
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В дацане Бурятии проведут освящение «Равнай»
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