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В августе в Бурятии разрешат охотиться на кабанов и медведей

В августе в Бурятии разрешат охотиться на кабанов и медведей
Общество,  Фото:pixabay.com
Также откроется сезон охоты на волка и северного оленя

17 июля в Бурятии начался приём заявлений на добычу кабана, волка, бурого медведя, дикого северного оленя.

Сроки охоты: на кабана – с 1 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года, на волка – с 1 августа 2023 года по 31 марта 2024 года, на бурого медведя – с 1 августа 2023 года по 30 ноября 2023 года, на дикого северного оленя – с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года. Лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены.

Информация по охотничьему сезону 2023-2024 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) находится на сайте Бурприроднадзора.

- Подать заявления на охоту можно через региональный портал (rpgu.govrb.ru) и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре, - сообщает пресс-служба ведомства.
Бурятия охота

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