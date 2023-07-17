17 июля

16 июля

Популярное

В Бурятии завершают капремонт трассы между Оймуром и Дуланом

В Бурятии завершают капремонт трассы между Оймуром и Дуланом
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Готовность дороги - 95%

В Бурятии на участке с 41 по 51 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье подрядчик укладывает последние километры дорожного полотна, устраивает тротуары, остановки, барьерное ограждение.

Этого события жители села Оймур ждали очень давно. Старое покрытие находилось в ненормативном состоянии: ямы и трещины.

- На сегодняшний день выполнено порядка 95% от всех объёмов работ, ведутся работы устройству тротуаров, капитальный ремонт двух мостов. Оба они находятся в селе Оймур. На мостах и примыканиях к ним будет также уложен асфальт, - отметил Александр Прокофьев, начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ «Бурятрегионавтодор».

По дороге ежедневно курсирует пассажирский транспорт, который перевозит жителей нескольких соседних поселений в районный центр – Кабанск. А в летний период по этой дороге проезжают сотни туристов, ведь она ведёт к местам отдыха на побережье Байкала.

- На всем протяжении по посёлку будут устроены тротуары и велодорожки, установлены опоры освещения, будут установлены сигнальные столбики, барьерное ограждение, - рассказал Олег Матвеев, главный инженер генеральной подрядной организации.

Все работы на объекте завершат уже в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Бурятия Кабанский район дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные изучают стресс у байкальских рачков
Учёные изучают стресс у байкальских рачков
Общество, 17.07.2023
Для этого они разработали микроскопический светящийся сенсор
В Бурятии стартовала операция «Чайка»
В Бурятии стартовала операция «Чайка»
Общество, 17.07.2023
Специалисты будут исследовать свалки
В августе в Бурятии разрешат охотиться на кабанов и медведей
В августе в Бурятии разрешат охотиться на кабанов и медведей
Общество, 17.07.2023
Также откроется сезон охоты на волка и северного оленя
В Агинском округе начались съёмки фильма об Алдаре Цыденжапове
В Агинском округе начались съёмки фильма об Алдаре Цыденжапове
Общество, 17.07.2023
В ленте покажут детство и юность Героя России
Студенты из Бурятии восстановили события битвы под Ржевом
Студенты из Бурятии восстановили события битвы под Ржевом
Общество, 17.07.2023
Ребята приняли участие в «Вахте памяти»
В Бурятии прошёл праздник, посвящённый святыне Зандан Жуу
В Бурятии прошёл праздник, посвящённый святыне Зандан Жуу
Общество, 17.07.2023
Названы победители «Эрын гурбан наадан»
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
Общество, 17.07.2023
Теперь он закрыт на всей территории региона
Ушла из жизни ветеран архивного дела Бурятии
Ушла из жизни ветеран архивного дела Бурятии
Общество, 17.07.2023
Галине Нижниковой было 80 лет
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
Общество, 17.07.2023
Юбилей отметила Мария Субботина
В Бурятии осуждённые сразились в настольный теннис
В Бурятии осуждённые сразились в настольный теннис
Общество, 17.07.2023
Соревнования проводились в колонии
В сёлах Бурятии отремонтируют 21 почтовое отделение
В сёлах Бурятии отремонтируют 21 почтовое отделение
Общество, 17.07.2023
Сейчас отделения подают заявки и проходят проверку
На месте заброшенного пустыря в районе Бурятии построили спортплощадку
На месте заброшенного пустыря в районе Бурятии построили спортплощадку
Общество, 17.07.2023
Новую спортивную площадку установили в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии
В Бурятии пройдёт ежегодная августовская конференция педагогов
В Бурятии пройдёт ежегодная августовская конференция педагогов
Общество, 17.07.2023
Основные вопросы коснутся развития «Движения первых» и военно-патриотического воспитания детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^