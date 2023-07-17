Готовность дороги - 95%
В Бурятии на участке с 41 по 51 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье подрядчик укладывает последние километры дорожного полотна, устраивает тротуары, остановки, барьерное ограждение.
Этого события жители села Оймур ждали очень давно. Старое покрытие находилось в ненормативном состоянии: ямы и трещины.
- На сегодняшний день выполнено порядка 95% от всех объёмов работ, ведутся работы устройству тротуаров, капитальный ремонт двух мостов. Оба они находятся в селе Оймур. На мостах и примыканиях к ним будет также уложен асфальт, - отметил Александр Прокофьев, начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ «Бурятрегионавтодор».
По дороге ежедневно курсирует пассажирский транспорт, который перевозит жителей нескольких соседних поселений в районный центр – Кабанск. А в летний период по этой дороге проезжают сотни туристов, ведь она ведёт к местам отдыха на побережье Байкала.
- На всем протяжении по посёлку будут устроены тротуары и велодорожки, установлены опоры освещения, будут установлены сигнальные столбики, барьерное ограждение, - рассказал Олег Матвеев, главный инженер генеральной подрядной организации.
Все работы на объекте завершат уже в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии завершают капремонт трассы между Оймуром и Дуланом
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