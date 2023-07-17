В Бурятии завершился военный призыв

Большинство призывников будет проходить службу в Восточном военном округе



Весенний призыв граждан на военную службу официально завершён.



Военными комиссариатами Восточного военного округа призвано и отправлено в войска порядка 10 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе округа.



На призывных пунктах всех призывников обеспечили военной формой одежды по сезону. Также каждому выдали армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.



Помимо этого, военнослужащие по призыву получили персональные электронные карты, на которых хранится и дополняется информация о призывнике. Это автобиография, результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.



- Граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Абсолютное большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, - подчеркнули в ВВО.



В целом по России на срочную службу было направлено 147 тысяч человек. В том числе, как сообщили в Минобороны, в научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты – около 200 человек (члены сборной России по олимпийским видам спорта).

