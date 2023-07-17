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В Улан-Удэ отреставрировали памятник Терешковой

В Улан-Удэ отреставрировали памятник Терешковой
Общество,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Памятник находится в Аэропорту

В улан-удэнском посёлке Аэропорт завершили реставрацию памятника первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. 

О начале реставрации он рассказывал 10 июля. По словам Гармаева, работой занимались профессиональные реставраторы, выигравшие тендер по конкурсу.

Отреставрированный памятник покрасили в бронзу.



Справка:

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.

Её отец был трактористом, погиб во время советско-финской войны (1939-1940). Мать работала в колхозе, а после Великой Отечественной войны – на ярославском комбинате «Красный Перекоп».

В 1953 году Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, в 1955 году – вечернюю школу рабочей молодёжи, в 1960 году – Ярославский заочный техникум лёгкой промышленности.

Высшее образование получила в 1969 году, окончив Военно-инженерную академию имени Жуковского и получив квалификацию «лётчик-космонавт-инженер». Кандидат технических наук (1977).

Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе закройщицей-браслетчицей. С 1955 года работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп» ровничницей в ленторовничном цехе.

В 1960-1962 годах Терешкова была освобождённым секретарём комитета комсомола комбината «Красный Перекоп».

С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, до 1962 года совершила 163 прыжка с парашютом.

В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена на должность слушателя-космонавта Центра подготовки космонавтов ВВС (ныне научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина). С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов 1 декабря 1962 года была зачислена в отряд космонавтов.

В 1963-1982 годах – инструктор-космонавт, в 1982-1997 годах – инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов.

C января по май 1963 года готовилась к полёту на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полёта в составе группы вместе с Ириной Соловьёвой, Валентиной Пономаревой, Жанной Еркиной. Была назначена основным кандидатом на полёт.

Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полёта с кораблём «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – «Чайка».

Продолжительность полёта составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время её космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

В 1965-1966 годах Терешкова проходила подготовку в группе к полёту на космическом корабле «Восход». В 1978 году, после возобновления идеи женского полёта, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке.

В 1997 году была отчислена из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста и уволена в отставку из Вооружённых сил в звании генерал-майора авиации.

С 1997 года была старшим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Сейчас депутат Госдумы. 
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