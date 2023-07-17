В Улан-Удэ отреставрировали памятник Терешковой



О начале реставрации он рассказывал 10 июля. По словам Гармаева, работой занимались профессиональные реставраторы, выигравшие тендер по конкурсу.



Отреставрированный памятник покрасили в бронзу.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.Её отец был трактористом, погиб во время советско-финской войны (1939-1940). Мать работала в колхозе, а после Великой Отечественной войны – на ярославском комбинате «Красный Перекоп».В 1953 году Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, в 1955 году – вечернюю школу рабочей молодёжи, в 1960 году – Ярославский заочный техникум лёгкой промышленности.Высшее образование получила в 1969 году, окончив Военно-инженерную академию имени Жуковского и получив квалификацию «лётчик-космонавт-инженер». Кандидат технических наук (1977).Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе закройщицей-браслетчицей. С 1955 года работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп» ровничницей в ленторовничном цехе.В 1960-1962 годах Терешкова была освобождённым секретарём комитета комсомола комбината «Красный Перекоп».С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, до 1962 года совершила 163 прыжка с парашютом.В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена на должность слушателя-космонавта Центра подготовки космонавтов ВВС (ныне научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина). С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов 1 декабря 1962 года была зачислена в отряд космонавтов.В 1963-1982 годах – инструктор-космонавт, в 1982-1997 годах – инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов.C января по май 1963 года готовилась к полёту на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полёта в составе группы вместе с Ириной Соловьёвой, Валентиной Пономаревой, Жанной Еркиной. Была назначена основным кандидатом на полёт.Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полёта с кораблём «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – «Чайка».Продолжительность полёта составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время её космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.В 1965-1966 годах Терешкова проходила подготовку в группе к полёту на космическом корабле «Восход». В 1978 году, после возобновления идеи женского полёта, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке.В 1997 году была отчислена из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста и уволена в отставку из Вооружённых сил в звании генерал-майора авиации.С 1997 года была старшим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.Сейчас депутат Госдумы.