По времени процедура занимает порядка 30 минут
Жители Бурятии до конца года смoгyт бecплaтнo cтepилизoвaть cвoю coбaкy, напомнили в управлении ветеринарии. Под акцию попадают клинически здоровые собаки (самки) в возрасте от шести месяцев и старше.
Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных животных и тем самым защитить людей от заражения бешенством. Кроме этого, такая операция продлевает собаке жизнь и улучшает её качество.
По времени процедура занимает порядка 30 минут. Через неделю питомец возвращается к активной жизни.
Опepaции пpoвoдятcя тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для записи своего питомца на стерилизацию необходимо обратиться по следующим телефонам:
Город Улан-Удэ: 18-00-31;
Заиграевский район: 8(301)364-14-01;
Иволгинский район: 8(301)402-18-24, 8(301)402-17-46;
Тарбагатайский район: 8(301)465-60-60;
Прибайкальский район: 8(301)444-10-43;
Закаменский район: 8(301)374-48-69;
Кабанский район: 8(301)384-31-68;
Кяхтинский район: 8(301)424-10-68;
Северобайкальский район: 8(301)302-61-90;
Селенгинский район: 8(301)454-44-11;
Муйский район: 8(301)302-61-90
Жители Бурятии конца года смoгyт бecплaтнo cтepилизoвaть своих собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство призывников будет проходить службу в Восточном военном округе
Снизился и уровень Уды
Памятник находится в Аэропорту
Романа Баева проводили в последний путь в Кабанском районе
По времени процедура занимает порядка 30 минут
Мужчина ехал на велосипеде пьяным
Возможны грозы
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Ацагатской долины
В парке «Юбилейный» состоялся митинг, на котором жители прибайкальских районов Бурятии обсудили новую законодательную инициативу
Евгения Ваганова проводили в последний путь в Поселье
Она окрасилась в цвета монгольского флага
Днём местами возможны короткие грозовые дожди
Телебашня окрасится в цвета монгольского флага сегодня, 15 июля, вечером
Буузы вновь покорили сердца москвичей
В регионе действует особый противопожарный режим