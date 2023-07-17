Мужчина ехал на велосипеде пьяным
В Улан-Удэ пьяный мужчина ночью ехал на велосипеде, упал с него и почувствовал боль в плечевом суставе, а также не смог пользоваться рукой. В этими жалобами он поехал в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), до которой добрался на том же велосипеде.
- Пациент был осмотрен травматологом и терапевтом, в экстренном порядке госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом «Закрытый оскольчатый перелом средней трети левой ключицы, со смещением отломков», сопутствующее алкогольное опьянение, - сообщили в БСМП.
Мужчине тут же провели оперативное вмешательство для сопоставления частей переломанной ключицы при помощи пластины с угловой стабильностью и винтами. Прогноз благоприятный, отмечают врачи.
По статистике, каждый третий пациент отделения травматологии получает травмы в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее частыми являются переломы рук, вывихи и переломы кистей.
В Улан-Удэ провели операцию велосипедисту, сломавшему ключицу
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