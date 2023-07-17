В Бурятии сегодня будет жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возможны грозы



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы, в конце дня возможны ливни, град.



Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12, в конце дня порывы до 15-20 м/с. Температура днём +30,+35, местами +20,+25 тепла.



В Улан-Удэ во второй половине дня возможна гроза с дождём. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы до 15-17 м/с. Днём +31,+33.



