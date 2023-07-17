17 июля

16 июля

Популярное

В Бурятии сегодня будет жарко

В Бурятии сегодня будет жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможны грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы, в конце дня возможны ливни, град.

Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12, в конце дня порывы до 15-20 м/с. Температура днём +30,+35, местами +20,+25 тепла.

В Улан-Удэ во второй половине дня возможна гроза с дождём. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы до 15-17 м/с. Днём +31,+33.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»
В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»
Общество, 16.07.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Ацагатской долины
В Бурятии поддержали новый закон о Байкале
В Бурятии поддержали новый закон о Байкале
Общество, 16.07.2023
В  парке «Юбилейный» состоялся митинг, на котором жители прибайкальских районов Бурятии обсудили новую законодательную инициативу
В Бурятии простились с 24-летним контрактником
В Бурятии простились с 24-летним контрактником
Общество, 16.07.2023
Евгения Ваганова проводили в последний путь в Поселье
В Бурятии днём до +36 градусов
В Бурятии днём до +36 градусов
Общество, 16.07.2023
Днём местами возможны короткие грозовые дожди
Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам
Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам
Общество, 15.07.2023
Телебашня окрасится в цвета монгольского флага сегодня, 15 июля, вечером

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.07.2023
В регионе действует особый противопожарный режим
Над Бурятией зазвучал «Голос кочевников». Фоторепортаж
Над Бурятией зазвучал «Голос кочевников». Фоторепортаж
Общество, 15.07.2023
На главном open-air лета зрители подпевали местным артистам и сходили с ума под «Мою Мишель»
Оперная певица Ольга Жигмитова войдёт в состав жюри всероссийского вокального конкурса
Оперная певица Ольга Жигмитова войдёт в состав жюри всероссийского вокального конкурса
Общество, 15.07.2023
В Байкальск приедут победители региональных отборочных туров
Житель Улан-Удэ перечислил аферистам почти 3 млн
Житель Улан-Удэ перечислил аферистам почти 3 млн
Общество, 15.07.2023
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 58 человек в республике
В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников
В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников
Общество, 15.07.2023
Молебен будет проводиться на протяжении трёх дней
В Бурятии сегодня жарко
В Бурятии сегодня жарко
Общество, 15.07.2023
Максимальная температура воздуха составит +33
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Общество, 14.07.2023
Во Владивостоке разыграют кубок Дальнего Востока
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
Общество, 14.07.2023
На нём собираются сформировать концепцию экотуризма в крае

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^