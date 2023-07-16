Она окрасилась в цвета монгольского флага
Оригинальным способом Бурятия поздравила Монголию с национальным праздником Наадам. В честь этого события телебашня в Улан-Удэ в субботу, 15 июля, окрасилась в цвета монгольского флага.
- Желаю братскому народу побед и достижений, счастья и мира, добра и благополучия! Пусть наши знамёна со священным символом соёмбо развеваются под мирным небом, и наша дружба укрепляется и крепнет! - поздравил жителей Монголии глава Бурятии Алексей Цыденов.
Монгольский праздник Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль, который широко празднуется по всей стране и представляет из себя не только состязания по трём национальным видам спорта - борьбе, стрельбе из лука, конным скачкам, но и массовые гуляния.
Телебашню в Улан-Удэ подсветили в честь монгольского праздника Наадам
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