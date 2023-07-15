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Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам

Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Телебашня окрасится в цвета монгольского флага сегодня, 15 июля, вечером

Бурятия поздравит Монголию с национальным праздником Наадам. В честь этого события телебашня в Улан-Удэ в субботу, 15 июля, окрасится в цвета монгольского флага.

Подсветка и поздравительные слова для жителей Монголии будут гореть на телебашне с 22:00 до 22:45.

Справка:

Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который празднуют широко по всей стране. Наадам берёт своё начало в традиции «три игрища мужей» - традиционное спортивное состязание по трём национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки.

Государственный праздник традиционно отмечается широко по всей стране. Это не только состязания по национальным видам спорта, а также концерты и массовые гуляния.

В этом году Наадам отмечают по-особенному - Монголия одновременно празднует 2232-ю годовщину создания первой государственности в стране, 817-ю годовщину образования Великой Монгольской империи, 112-ю годовщину восстановления национальной свободы и независимости и 102-ю годовщину Народной революции.

Кроме того, в этом году власти объявили ближайшие три года «Годами посещения Монголии» и разработали «послековидную» кампанию по привлечению иностранных туристов. 
телебашня Монголия

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