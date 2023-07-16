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В Бурятии днём до +36 градусов

В Бурятии днём до +36 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём местами возможны короткие грозовые дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июля по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами возможны короткие грозовые дожди. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +15, +20, местами +6, +11, днём +31, +36, местами +21, +26.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью +16, +18, днём +33, +35.

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