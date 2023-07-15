В Бурятии нет лесных пожаров



- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;

- не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.



Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.



При обнаружении очагов возгорания население просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.



За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства. Жителям напоминают - в регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.Соблюдайте правила пожарной безопасности: