В Байкальск приедут победители региональных отборочных туров
С 15 по 23 июля в Байкальске состоится финал всероссийского вокального конкурса «Новые Огни», а также пройдёт II ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале».
Вновь войдёт в состав жюри, но на этот раз в финале конкурса «Новые Огни», народная артистка Республики Бурятия, лауреат государственной премии Бурятии, ведущая солистка Бурятского театра оперы и балета, директор культурного центра «Благость», руководитель регионального офиса Всероссийского продюсерского центра в России «Insight People» Ольга Жигмитова.
В Байкальск приедут победители региональных отборочных туров из Москвы, Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Анапы, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска, Петропавловск-Камчатского и др.
Отборочный тур конкурса в бурятской столице был проведён 12 февраля. В финал творческого состязания прошли юные таланты, воспитанники детских школ искусств.
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Оперная певица Ольга Жигмитова войдёт в состав жюри всероссийского вокального конкурса
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