15 июля

14 июля

Популярное

Оперная певица Ольга Жигмитова войдёт в состав жюри всероссийского вокального конкурса

Оперная певица Ольга Жигмитова войдёт в состав жюри всероссийского вокального конкурса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Байкальск приедут победители региональных отборочных туров

С 15 по 23 июля в Байкальске состоится финал всероссийского вокального конкурса «Новые Огни», а также пройдёт II ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале».

Вновь войдёт в состав жюри, но на этот раз в финале конкурса «Новые Огни», народная артистка Республики Бурятия, лауреат государственной премии Бурятии, ведущая солистка Бурятского театра оперы и балета, директор культурного центра «Благость», руководитель регионального офиса Всероссийского продюсерского центра в России «Insight People» Ольга Жигмитова.

В Байкальск приедут победители региональных отборочных туров из Москвы, Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Анапы, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска, Петропавловск-Камчатского и др.

Отборочный тур конкурса в бурятской столице был проведён 12 февраля. В финал творческого состязания прошли юные таланты, воспитанники детских школ искусств.

Возрастное ограничение: 0+.




вокальный конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Улан-Удэ перечислил аферистам почти 3 млн
Житель Улан-Удэ перечислил аферистам почти 3 млн
Общество, 15.07.2023
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 58 человек в республике
В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников
В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников
Общество, 15.07.2023
Молебен будет проводиться на протяжении трёх дней
В Бурятии сегодня жарко
В Бурятии сегодня жарко
Общество, 15.07.2023
Максимальная температура воздуха составит +33
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Общество, 14.07.2023
Во Владивостоке разыграют кубок Дальнего Востока
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
Общество, 14.07.2023
На нём собираются сформировать концепцию экотуризма в крае
Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
Общество, 14.07.2023
Состоится ещё одно мероприятие «Парка здоровья»
В Чите разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
В Чите разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
Общество, 14.07.2023
Участие примут команды из Улан-Удэ и Читы
В Бурятии подать заявление в колледж можно через Госуслуги
В Бурятии подать заявление в колледж можно через Госуслуги
Общество, 14.07.2023
Подать заявления могут граждане России, окончившие 9 или 11 классов
В Улан-Удэ показали «Красивую страну Монголию»
В Улан-Удэ показали «Красивую страну Монголию»
Общество, 14.07.2023
В столице Бурятии начала работать выставка монгольских художников
На Байкале открыт новый водный маршрут
На Байкале открыт новый водный маршрут
Общество, 14.07.2023
Туристы могут попасть теплоходом из Иркутска в Танхой
На базе техникума Бурятии создадут лесопромышленный кластер
На базе техникума Бурятии создадут лесопромышленный кластер
Общество, 14.07.2023
Сумма инвестиций в образовательный центр составит 147 миллионов рублей
Именем иркутского Героя России назовут сквер в Мариуполе
Именем иркутского Героя России назовут сквер в Мариуполе
Общество, 14.07.2023
Его переименуют в честь Эдуарда Дьяконова
В Бурятии глава наградил северобайкальцев
В Бурятии глава наградил северобайкальцев
Общество, 14.07.2023
Им вручили медали и благодарственные письма
В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС
В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС
Общество, 14.07.2023
Участники тренировались ликвидировать эпизоотический очаг африканской чумы свиней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^