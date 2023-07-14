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В Бурятии водителя маршрутки ложно обвинили в лихачестве

В Бурятии водителя маршрутки ложно обвинили в лихачестве
Общество,  Фото:Весь Гусиноозерск
То, что очевидцы приняли за ДТП, оказалось поломкой на дороге

В телеграм-канале «Весь Гусиноозёрск» появились фотографии повреждённой маршрутки, стоящей на обочине дороги.

« Выехал с Гусиноозерска в 4 часа в направление Селендума, вот так летают наши водители маршруток. Мы доверяем свои жизни и жизни своих близких водителям, а они летают, как угорелые под 140 км/ч, это водитель маршрутки ехал 115 км/ч, и вот итог - перепуганные пассажиры», - написал автор пост анонимно.

Однако, как выяснил «Байкал-Daily», информация оказалась недостоверной. Установлено, что этот автобус ехал не по маршруту, пассажиров не было. Как и не было самого ДТП.

Выяснилось, что у микроавтобуса лопнула тяга и потому он съехал с дороги. Никто не пострадал, в ГИБДД автомобилист не обращался.

общественный транспорт

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