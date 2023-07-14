В Улан-Удэ из-за нестабильной паводковой ситуации начали обеззараживание воды

Пока результаты исследований воды не вызывают опасений



В связи с нестабильной паводковой ситуацией в Улан-Удэ специалисты лаборатории «Водоканала» в профилактических целях проводят обеззараживание водопроводной воды.



- Составлен график усиленного контроля за системами водоснабжения, в том числе, тщательно отслеживаются показатели в резервуарах насосных станций, а также на водоколонках и отдельно стоящих скважинах. В данный момент результаты лабораторных исследований показывают стабильность физико-химических и микробиологических показателей качества подземной воды, в том числе, и после обеззараживания, несмотря на нестабильную паводковую ситуацию, - сообщили в МУП «Водоканал».



На предприятии подчеркнули, что горожане фактически пьют воду из артезианских скважин, поскольку Улан-Удэ – один из немногих городов России, использующий подземные водоисточники, глубина которых составляет порядка 60-70 м. Однако паводковая вода может принести множество инфекций, вымывая в частном секторе выгребные ямы, туалеты. Такая вода может навредить и всем системам централизованного водоснабжения.



В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Бурятии дало жителям республики следующие рекомендации:



- не использовать в хозяйственно-бытовых целях воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению паводковыми водами, так как вода загрязнена микроорганизмами и химическими веществами, смытыми с почвы;



- употреблять только свежекипяченую или бутилированную воду. В случае возникновения сомнений в отношении качества воды необходимо прокипятить ее перед использованием;



- употреблять ту пищу, в качестве которой вы уверены. Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке. Овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;



- соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки после посещения туалета, перед употреблением пищи, использовать санитайзеры.



При первых симптомах кишечной инфекции нужно незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью.

