Максимальная температура воздуха составит +33
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июля, в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +28,+33, местами +20,+25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +30,+32.
В Бурятии сегодня жарко
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