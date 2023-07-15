15 июля

14 июля

Популярное

В Бурятии сегодня жарко

В Бурятии сегодня жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +33

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июля, в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +28,+33, местами +20,+25.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +30,+32.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня жарко
В Бурятии сегодня жарко
Общество, 15.07.2023
Максимальная температура воздуха составит +33
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»
Общество, 14.07.2023
Во Владивостоке разыграют кубок Дальнего Востока
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
Общество, 14.07.2023
На нём собираются сформировать концепцию экотуризма в крае
Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
Общество, 14.07.2023
Состоится ещё одно мероприятие «Парка здоровья»
В Чите разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
В Чите разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
Общество, 14.07.2023
Участие примут команды из Улан-Удэ и Читы
В Бурятии подать заявление в колледж можно через Госуслуги
В Бурятии подать заявление в колледж можно через Госуслуги
Общество, 14.07.2023
Подать заявления могут граждане России, окончившие 9 или 11 классов
В Улан-Удэ показали «Красивую страну Монголию»
В Улан-Удэ показали «Красивую страну Монголию»
Общество, 14.07.2023
В столице Бурятии начала работать выставка монгольских художников
На Байкале открыт новый водный маршрут
На Байкале открыт новый водный маршрут
Общество, 14.07.2023
Туристы могут попасть теплоходом из Иркутска в Танхой
На базе техникума Бурятии создадут лесопромышленный кластер
На базе техникума Бурятии создадут лесопромышленный кластер
Общество, 14.07.2023
Сумма инвестиций в образовательный центр составит 147 миллионов рублей
Именем иркутского Героя России назовут сквер в Мариуполе
Именем иркутского Героя России назовут сквер в Мариуполе
Общество, 14.07.2023
Его переименуют в честь Эдуарда Дьяконова
В Бурятии глава наградил северобайкальцев
В Бурятии глава наградил северобайкальцев
Общество, 14.07.2023
Им вручили медали и благодарственные письма
В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС
В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС
Общество, 14.07.2023
Участники тренировались ликвидировать эпизоотический очаг африканской чумы свиней
В Улан-Удэ открыли «Аллею доноров»
В Улан-Удэ открыли «Аллею доноров»
Общество, 14.07.2023
Она появилась на территории РКБ им. Семашко
Жители Бурятии смогут выбрать в каких сёлах появится сотовая связь
Жители Бурятии смогут выбрать в каких сёлах появится сотовая связь
Общество, 14.07.2023
Будет отобрано 15 населённых пунктов республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^