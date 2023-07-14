Участие примут команды из Улан-Удэ и Читы
В столице Забайкальского края состоится межрегиональный турнир «Кубок мужества» по баскетболу. Соревнования посвящены памяти кавалеров ордена мужества Д.А. Лагунова и Н.В. Багрова.
Турнир пройдёт с 29 по 30 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета. За кубок поборются команды из Улан-Удэ («Лара», «Кречет», «БГУ») и Читы («Мегаполис», «Чита, «Локомотив»).
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В Чите разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
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