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Готов на 60%: Ещё один сквер в столице Бурятии обретает новый вид

Готов на 60%: Ещё один сквер в столице Бурятии обретает новый вид
Общество,  Фото:агентство «Жилстройкомэнерго»
Уже больше половины работ по благоустройству выполнено на территории сквера «Яблоневый» в Улан-Удэ. Сейчас строители активно занимаются установкой фонарей, а также монтажом электросетей. Обновление общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сквер «Яблоневый» находится в самом центре микрорайона Аэропорт. В этом году там проходят работы по обустройству новых тротуарных дорожек, детских игровых и спортивных площадок, открытой сцены с площадкой перед ней и скамейками террасного типа. Для детских и спортивных частей пешеходных зон предусмотрено покрытие с резиновой крошкой. Стоимость всех работ по благоустройству сквера составила более 30 млн. руб.

- Важной частью реконструкции сквера «Яблоневый» является создание детской спортивной площадки, где юные жители и их родители смогут приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. На сегодняшний день основание будущей конструкции уже заложено, и совсем скоро новая площадка порадует жителей нашего города, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

Как и было запланировано, на следующем этапе работ начнётся озеленение территории. Будут высажены саженцы кизильника и яблони лесной. Высадка растительности создаст привлекательную здоровую зелёную зону для отдыха граждан.

Улан-Удэ благоустройство Жилстройкомэнерго

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