Состоится ещё одно мероприятие «Парка здоровья»
В столице Бурятии продолжается проведение проекта «Парк здоровья на все 100». 15 июля горожане и гости Улан-Удэ могут посетить парк культуры и отдыха «Юбилейный». Здесь в рамках проекта состоится концерт и дискотека.
В программе участвуют солисты Сергей Плотников и Анастасия Потапова. Начало мероприятия в 16:00, сообщает комитет по культуре администрации г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
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