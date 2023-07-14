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Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным

Парк Улан-Удэ станет на вечер танцевальным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоится ещё одно мероприятие «Парка здоровья»

В столице Бурятии продолжается проведение проекта «Парк здоровья на все 100». 15 июля горожане и гости Улан-Удэ могут посетить парк культуры и отдыха «Юбилейный». Здесь в рамках проекта состоится концерт и дискотека.

В программе участвуют солисты Сергей Плотников и Анастасия Потапова. Начало мероприятия в 16:00, сообщает комитет по культуре администрации г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ парки отдыха концерт дискотека Здоровый образ жизни

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