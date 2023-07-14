Жители Бурятии смогут выбрать в каких сёлах появится сотовая связь

Будет отобрано 15 населённых пунктов республики



17 июля на портале Госуслуг стартует голосование за населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые в 2024 году приоритетно обеспечат мобильной связью, включая высокоскоростной доступ к Интернет. Электронное голосование продлится до 13 августа этого года включительно.



В 15 населённых пунктах Бурятии, набравших набольшее количество голосов и прошедших критерии отбора (численность жителей от 100 до 500 человек, отсутствие услуг связи), в 2024 году приступят к строительству сотовых вышек.



Проголосовать за село можно через портал Госуслуг, если есть подтверждённая учётная запись и в личном кабинете указан адрес регистрации. Также можно направить письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный интернет, ФИО и адрес постоянной регистрации. Бумажное голосование продлится с 17 июля по 10 сентября 2023 года включительно.



Отметим, проголосовать может любой гражданин РФ, достигший 18 лет, постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

