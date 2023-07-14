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Жителей Бурятии предупредили об опасности паводковой воды для скота

Жителей Бурятии предупредили об опасности паводковой воды для скота
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за повышения уровня воды возрастает риск распространения инфекций

Жителям Бичурского района Бурятии рекомендовали наблюдать за скотом. В связи с подъёмом уровня рек возрастает опасность возникновения инфекционных заболеваний скота, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».

- Три последних случая заболевания скота сибирской язвой на территории Бурятии произошли именно в дождливые годы и явились следствием размытия старых не учтённых скотомогильников. Кяхтинский район - 1999 год, Тункинский - 2007 год, Баргузинский - 2008 год, - сообщается в группе со ссылкой на филиал ветеринарии.

Владельцев скота просят быть внимательными и при первых признаках болезни животных обращаться в ветеринарную службу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за обильных дождей из берегов выходят реки. Для ликвидации последствий выхода воды в границах сельских поселений «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района ввели режим ЧС.

паводок

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