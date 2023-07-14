Им вручили медали и благодарственные письма
Глава Бурятии Алексей Цыденов торжественно вручил северобайкальцам награды. Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждён председатель городского совета депутатов Андрей Невьянцев.
Юбилейные медали к столетию республики из рук главы получил:
- Аветисян Людмила, директор ателье «Элегант»;
- Арсений Зинаида, пенсионер МВД РФ;
- Гайденко Тамара, ветеран отрасли здравоохранения;
- Миронова Анна, директор ООО «Хлеб»;
- Муратова Татьяна, ветеран БАМа;
- Скарга Владимир, почётный гражданин Северобайкальска;
- Сониев Сергей, ветеран БАМа.
Благодарственными письма главы РБ торжественно награждены: Баженов Владимир, Волков Александр, Гаськова Елена, Горященко Лариса, Пензина Елена, Салогуб Виталий, Хасанов Денис и Штанько Александр. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
В Бурятии глава наградил северобайкальцев
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