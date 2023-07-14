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В Бурятии капитально отремонтируют старую библиотеку

В Бурятии капитально отремонтируют старую библиотеку
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Здание не видело ремонта почти полвека

В селе Хилгана Баргузинского района Бурятии капитально ремонтируют библиотеку, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

Небольшой улус Хилгана расположен в живописнейшей Баргузинской долине. Это малая родина известных в Бурятии людей: поэтессы Дулгар Доржиевой, общественно-политического государственного деятеля Элбек-Доржи Ринчино и народного художника России Солбона Ринчинова.


Хилганайская сельская библиотека открылась в 1958 году. Сначала она располагалась в здании сельского клуба, затем в 2001 году переехала в частный дом 56 кв. м., который в 2019-2020 годах был переоформлен под библиотеку, где и располагается по настоящее время. Здание построено в 1975 году, а с тех пор капитального ремонта не проводилось.

- В этом году в Хилганайской сельской библиотеке проводится капитальный ремонт по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Это для нас большая помощь и поддержка! Обновление здания позволит создать комфортные условия пребывания читателей, расширит возможности для создания новых читательских зон и места проведения мероприятий, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


В начале этого года был заключен госконтракт с подрядчиком на сумму 5,9 млн рублей.

На эти средства из федерального, республиканского и местного бюджетов строители должны провести большой комплекс работ, в том числе работы по замене кровли, утеплению и облицовке фасада, установке электроотопления, замене окон, внутренней отделке потолков, стен, полов, обновлению санузла, канализационной системы и благоустройству придомовой территории. Кроме того, библиотека станет доступна и для маломобильных граждан: специально для них будут обустроены пандус и туалет.

На сегодня идут внутренние работы по отделке, в ближайшее время планируется облицовка фасада ламинарными панелями.


На время ремонта библиотечное обслуживание проводится в средней школе. Здесь также продолжаются различные культурные мероприятия.

- Ежегодно библиотека обслуживает 400 читателей, в том числе шесть дворов, предшколу, работает передвижной пункт в улусе Борогол. Посещают библиотеку 6773 человек, выдаём более 11 тысяч экземпляров. А наш главный библиотекарь Оюна Гармаева в 2022 году прошла дистанционные курсы повышения квалификации по программе «Библиотека в развитии креативной экономики» в рамках национального проекта «Культура» в Российской государственной библиотеке в Москве, - рассказала директор Баргузинской ЦБС Наталья Постникова.

Сдать библиотеку в эксплуатацию планируется к новому учебному году.

Капремонт стал возможен благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и нацпроекту «Культура».


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