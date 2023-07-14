В Улан-Удэ из-за новых автобусов удлиняют «карманы»





В Улан-Удэ удлиняют остановочные карманы. Работы проведут на 32 остановках, сообщили в комбинате по благоустройству.Накануне к удлинению остановочных карманов приступили на остановках «Обелиск», «Больница» и на улице Бабушкина.- Сейчас длина остановочных карманов в среднем 15 метров, мы удлиним их до 25-30 метров, чтобы на остановку свободно вмещались два больших автобуса «Волгабаса», - пояснил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Сейчас на остановках снимают старый асфальт, а затем проведут работы по удлинению карманов – сначала отсыпят территорию щебеночно-песчаной смесью, установят бордюры, после чего заасфальтируют остановочный карман и установят остановочные павильоны. Сотрудники «Горсвета» перенесут опоры уличного освещения.Работы на всех остановках завершат до 1 сентября.