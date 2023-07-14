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На Байкале открыт новый водный маршрут

На Байкале открыт новый водный маршрут
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Туристы могут попасть теплоходом из Иркутска в Танхой

12 июля теплоход «Баргузин-3» совершил первый рейс по водному маршруту, связавшему Иркутскую область и Бурятию. Новый маршрут по Байкалу открыло Восточно-Сибирское речное пароходство.

Туристы пересекли озеро по историческому пути Байкальской переправы. Маршрут начался в Иркутске, на Ангаре. Теплоход прошёл по реке до её истока и преодолел Байкал, прибыв по графику в посёлок Танхой.

- Сотрудники Байкальского заповедника подготовили специальную программу для туристов. Экскурсии на экологической тропе и в визит-центре, встреча на «Байкальской переправе» и в вольерном комплексе, знакомство с экспозициями под открытым небом и с разнообразными, необычными сувенирами. Все старались сделать этот день запоминающимся для гостей, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Всего в июле и августе этого года состоится ещё два рейса по межрегиональному маршруту «из Сибири на Дальний Восток».

Байкал Бурятия Иркутск заповедник теплоход

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