На Байкале открыт новый водный маршрут

Общество, Фото: пресс-служба Байкальского заповедника

Туристы могут попасть теплоходом из Иркутска в Танхой



12 июля теплоход «Баргузин-3» совершил первый рейс по водному маршруту, связавшему Иркутскую область и Бурятию. Новый маршрут по Байкалу открыло Восточно-Сибирское речное пароходство.



Туристы пересекли озеро по историческому пути Байкальской переправы. Маршрут начался в Иркутске, на Ангаре. Теплоход прошёл по реке до её истока и преодолел Байкал, прибыв по графику в посёлок Танхой.



- Сотрудники Байкальского заповедника подготовили специальную программу для туристов. Экскурсии на экологической тропе и в визит-центре, встреча на «Байкальской переправе» и в вольерном комплексе, знакомство с экспозициями под открытым небом и с разнообразными, необычными сувенирами. Все старались сделать этот день запоминающимся для гостей, - сообщили в пресс-службе заповедника.



Всего в июле и августе этого года состоится ещё два рейса по межрегиональному маршруту «из Сибири на Дальний Восток».



