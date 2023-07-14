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В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС

В Бурятии провели межрегиональные учения по ликвидации ЧС
Общество,  Фото:пресс-служба ветеринарной службы РБ
Участники тренировались ликвидировать эпизоотический очаг африканской чумы свиней

Межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней (АЧС) прошли с 10 по 12 июля в Заиграевском районе Бурятии. В них приняли участие 9 министерств и ведомств федерального и регионального уровней. Было задействовано более 150 человек и 50 единиц техники.

- Основная цель учений - отработка межведомственного взаимодействия всех заинтересованных министерств и ведомств при ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней, - сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. – АЧС - особо опасное инфекционное заболевание домашних и диких свиней, которое может нанести серьёзный экономический ущерб. С начала 2023 года выявлено 29 случаев заболевания АЧС на территории 16 регионов РФ. В Приангарье последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в 2017 году в Иркутском районе. Тогда в очаге инфекции и угрожаемой зоне, было отчуждено почти две тысячи свиней. Общий ущерб составил почти 20 млн. рублей.

Учения проводились в три этапа. На первом состоялся смотр задействованных сил и средств, на втором и третьем – отрабатывались теоретические и практические навыки при ликвидации эпизоотического очага АЧС в соответствии с действующим ветеринарным законодательством.

По легенде учений, вирус проник на территорию свинокомплекса с водителем фуры. Он накануне охотился на кабана, который оказался заражённым АЧС. В результате на предприятии начался падеж скота. В ходе эпизоотологического расследования было установлено, что две недели назад с этого свинокомплекса было направлено 5 голов свиней на территорию Иркутской области, в ЛПХ посёлка Новоснежная Слюдянского района. По сценарию учений происходит распространение заболевания по прилегающим территориям в Заиграевском районе Бурятии с опасностью широкомасштабного распространения на соседние регионы, в том числе Иркутскую область.

- В рамках учений для оперативного купирования очагов болезни и недопущения дальнейшего распространения АЧС было принято решение о проведении совместных мероприятий, - пояснил Сергей Шевченко. – В задачи нашего противоэпизоотического отряда входила дезинфекция мест обнаружения и уничтожения трупов павших животных, животноводческих помещений, территорий хозяйств, очагов и неблагополучных пунктов; устройство дезинфекционных барьеров для автомобильного транспорта и другой техники при въезде и выезде из эпизоотического очага; дезинфекция спецодежды и инвентаря в пароформалиновой камере.

За ходом учений следила экспертная комиссия. В её состав вошли специалисты из шести субъектов России: Хабаровского и Забайкальского краёв, Иркутской и Амурской областей, Якутии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Бурятия ветеринарная служба эпизоотия свиньи учения

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