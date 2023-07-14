Сумма инвестиций в образовательный центр составит 147 миллионов рублей
В 2024 году в Бурятии на базе политехнического техникума при участии Селенгинского целлюлозно-картонного комбината появится Байкальский образовательно-производственный центр ускоренной подготовки лесной промышленности. Учебное заведение победило в отборе и получит грант в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Общая сумма инвестиций составит 147 миллионов рублей, из которых 100 миллионов – федеральные средства.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, совместный проект предусматривает создание лесопромышленного кластера, где задействуют семь специальностей техникума и создадут 10 рабочих зон. На этих площадках будут выполняться такие работы, как наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики, обслуживание электрических подстанций, ремонт электрооборудования промышленных предприятий, техническое обслуживание транспортных средств и диагностика и ремонт оборудования, узлов и агрегатов транспортных средств, а также моделирование и конструирование процессов, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, ремонт промышленного оборудования предприятий, обработка металла и разместятся лаборатория проектирования и лаборатория химического анализа и физическо-механических испытаний.
- Реализация проекта позволит полностью обеспечить востребованными рабочими кадрами и специалистами как основного партнёра техникума – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, так и другие промышленные предприятия района. Выпускники, обучившиеся по программам «Профессионалитета», наряду с основной специальностью получат несколько сквозных рабочих профессий, востребованных на рынке труда в ускоренные сроки обучения, - отметил директор политехнического техникума Олег Якимов.
На базе техникума Бурятии создадут лесопромышленный кластер
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