«Невозможно пройти»: В Бурятии сельчанам надоели коровы

Проблему озвучили жители Баргузинского района



Жители Баргузинского района Бурятии возмущены бесконтрольным выпасом коров. Когда это закончится, сельчане попытались узнать через группу «Баргузин-инфо. 24/7»



- Хотелось бы узнать: долго будет продолжаться с коровами? Невозможно пройти и проехать, кто должен контролировать? – негодуют баргузинцы.



Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков отметил, что владельцы сельскохозяйственных животных обязаны проводить выпас самостоятельно, либо привлечь погонщиков, заключив договор.



- Администрацией СП «Баргузинское» проводятся рейды по выявлению животных, владельцы которых не осуществляют выпас своего КРС. С владельцами проводятся беседы о правилах выпаса животных. К сожалению, не у всех животных имеются индивидуальные ушные бирки, что затрудняет определить владельцев этих животных, - отметил Узиков.



По его словам, работник администрации ежедневно мониторит ситуацию с коровами в центральной части села Баргузин.

