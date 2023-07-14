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«Невозможно пройти»: В Бурятии сельчанам надоели коровы

«Невозможно пройти»: В Бурятии сельчанам надоели коровы
Общество,  Фото:"Баргузин-инфо"
Проблему озвучили жители Баргузинского района

Жители Баргузинского района Бурятии возмущены бесконтрольным выпасом коров. Когда это закончится, сельчане попытались узнать через группу «Баргузин-инфо. 24/7»

- Хотелось бы узнать: долго будет продолжаться с коровами? Невозможно пройти и проехать, кто должен контролировать? – негодуют баргузинцы.

Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков отметил, что владельцы сельскохозяйственных животных обязаны проводить выпас самостоятельно, либо привлечь погонщиков, заключив договор.

- Администрацией СП «Баргузинское» проводятся рейды по выявлению животных, владельцы которых не осуществляют выпас своего КРС. С владельцами проводятся беседы о правилах выпаса животных. К сожалению, не у всех животных имеются индивидуальные ушные бирки, что затрудняет определить владельцев этих животных, - отметил Узиков.

По его словам, работник администрации ежедневно мониторит ситуацию с коровами в центральной части села Баргузин.
коровы

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