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Изюбри в нацпарке Бурятии гуляли перед фотоловушками

Изюбри в нацпарке Бурятии гуляли перед фотоловушками
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Их запечатлели и днём, и ночью

Фотоловушка, установленная в местности Аерхан национального парка «Тункинский», запечатлела благородных оленей.



В нацпарке установлены специальные камеры для наблюдения за животными, в том числе редкими видами, включенными в Красные книги России и Бурятии.

- Фотоловушки применяют для учёта животных, для наблюдения за состоянием популяций, для выявления возможного нахождения вида на той или иной территории. Камеры выставляются в местах перехода, местах с подходящими станциями, там, где по опросным данным, были встречи с животными и в местах проявления их жизнедеятельности или обнаружения следов, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Благородный олень (изюбрь) хорошо плавает и легко пересекает реки. Скорость бега достигает 55 км/ч. Одним прыжком благородный олень может преодолеть расстояние в 5-6 метров.

Голос ревущего оленя включает различные звуки, от хриплых до низких и протяжных, напоминающих мычание. Самым точным будет определение – «трубный голос», так как напоминает звук трубы.

По зубам оленя зоологи могут определить возраст животного. Чем старше олень, тем больше стачиваются резцы. Рога оленя состоят из хрящей, а затем обрастают костной тканью. Скорость роста зависит от качества питания животного. Максимального размера достигают рога у самцов в возрасте от 5 до 12 лет. После 12 лет рога с каждым годом становятся меньше и слабее, уменьшается количество отростков. Олень сбрасывает рога в марте апреле, а если зима тёплая, то и в феврале.

Природным врагом благородного оленя являются волки, рысь, медведь и др. Добычей хищников в основном становятся молодые оленята или слабые особи.

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