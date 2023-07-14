Изюбри в нацпарке Бурятии гуляли перед фотоловушками









В нацпарке установлены специальные камеры для наблюдения за животными, в том числе редкими видами, включенными в Красные книги России и Бурятии.



- Фотоловушки применяют для учёта животных, для наблюдения за состоянием популяций, для выявления возможного нахождения вида на той или иной территории. Камеры выставляются в местах перехода, местах с подходящими станциями, там, где по опросным данным, были встречи с животными и в местах проявления их жизнедеятельности или обнаружения следов, - рассказали в Тункинском нацпарке.



Благородный олень (изюбрь) хорошо плавает и легко пересекает реки. Скорость бега достигает 55 км/ч. Одним прыжком благородный олень может преодолеть расстояние в 5-6 метров.



Голос ревущего оленя включает различные звуки, от хриплых до низких и протяжных, напоминающих мычание. Самым точным будет определение – «трубный голос», так как напоминает звук трубы.



По зубам оленя зоологи могут определить возраст животного. Чем старше олень, тем больше стачиваются резцы. Рога оленя состоят из хрящей, а затем обрастают костной тканью. Скорость роста зависит от качества питания животного. Максимального размера достигают рога у самцов в возрасте от 5 до 12 лет. После 12 лет рога с каждым годом становятся меньше и слабее, уменьшается количество отростков. Олень сбрасывает рога в марте апреле, а если зима тёплая, то и в феврале.



Природным врагом благородного оленя являются волки, рысь, медведь и др. Добычей хищников в основном становятся молодые оленята или слабые особи.





Фотоловушка, установленная в местности Аерхан национального парка «Тункинский», запечатлела благородных оленей.