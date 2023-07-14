«ЕР»: Более 200 тысяч школьников получат помощь от «ЕР» к первому сентября

В рамках инициативы «Собери ребёнка в школу» будет предоставлена поддержка детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детям-инвалидам в виде рюкзаков со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников СВО, а также детям из новых регионов



По словам координатора партпроекта «Новая школа» и первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению Алёны Аршиновой, в прошлом году помощь получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Также она отметила, что партия «Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов для сбора и распределения школьных принадлежностей, включая канцелярские товары, наборы для детского творчества, школьную форму, обувь, рюкзаки и спортивное оборудование.



По словам руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина, в прошлом году более 40 тысяч школьников из новых регионов получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году первоклассники также получат школьные наборы. Их можно будет получить через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, открытых партией «Единая Россия», а также в офисах партии в новых регионах и пунктах помощи, созданных совместно с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске.



Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортивных площадок к началу учебного года. В прошлом году в этих проверках приняли участие 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество текущего и капитального ремонта зданий, школьных столовых и благоустройства пришкольных территорий. Эти мероприятия проводятся в рамках народной программы партии.



Отделения партии в новых регионах будут оказывать поддержку образовательным учреждениям в предоставлении учебников и художественной литературы для библиотек, а также оборудования и инвентаря для актовых и спортивных залов. Волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий, сообщает сайт партии er.ru.



- Всероссийская акция «Собери ребёнка в школу» стала партийной традицией. Каждый год мы помогаем собрать в школу детей нашей республики. Все мы знаем и понимаем, что для родителей сейчас очень важной задачей является подготовка детей к новому учебному году. Каждая семья, имеющая детей, знает, как тяжело и затратно подготовиться к школе, а если детей несколько, то это становится ещё более серьёзной задачей. Мы верим, что общими усилиями у нас получится собрать всех ребят в школу и дать им возможность с радостью и интересом получать образование, имея все необходимое, - поделился Алдар Дамдинов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Республике Бурятия.

