В Бурятии подать заявление в колледж можно через Госуслуги

Подать заявления могут граждане России, окончившие 9 или 11 классов



В 2023 году абитуриенты Бурятии могут воспользоваться возможностью подать документы в колледж через Госуслуги. Для начала будущим студентам необходимо определиться с будущей профессией или специальностью, а затем подавать заявления в образовательные организации.



Напомним, что подать заявление теперь можно: онлайн — на Госуслугах, онлайн — отправив письмо на электронную почту колледжа, лично — при посещении колледжа, почтой — отправив письмо на адрес колледжа. Абитуриент может подать одновременно несколько заявлений в разные колледжи в разных регионах на любые специальности.



Подать заявление на Госуслугах могут только граждане России, окончившие 9 или 11 классов школы. Абитуриент подаёт заявление самостоятельно. Потребуется подтверждённая учётная запись. Заявление можно подать на очную, заочную и очно-заочную форму обучения на бюджетной или платной основе.



Зачисляют в колледж на основании аттестата за 9 или 11 класс. При подаче заявления нужно указать данные аттестата, приложить его фото или скан либо электронный дубликат. Если в колледже предусмотрены дополнительные вступительные испытания, информация о дате и месте их проведения поступит в личный кабинет. Если подавали заявление на Госуслугах, уведомления обо всех этапах вашего заявления будут приходить туда же.



Приём заявлений на очную форму обучения начинается не позднее 20 июня. Дата окончания приёма по очной форме: 10 августа — для творческих профессий и специальностей, 15 августа — для остальных профессий и специальностей.



Если после 15 августа остаются свободные места, срок приёма документов продлевается до 25 ноября. Сроки подачи заявления на заочную и очно-заочную формы обучения образовательные организации определяют самостоятельно. Ознакомиться со сроками можно на сайте колледжа.



При подаче заявления требуется приложить копию аттестата за 9 или 11 класс либо электронный дубликат, фото для личного дела и дополнительные документы, подтверждающие индивидуальные достижения и льготы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а также договор о целевом обучении, диплом колледжа и справка о расширенном медосмотре предъявляются и т.д. при необходимости и при наличии.



Для зачисления на очную форму обучения не позднее 15 августа нужно предоставить оригинал документа об образовании. Для творческих профессий и специальностей — не позднее 10 августа. Подать заявление с электронным дубликатом можно на любую форму обучения. Оригинал необходимо предоставить в течение месяца со дня издания приказа о зачислении.



Сроки предоставления оригинала документа для зачисления на заочную или очно-заочную форму обучения колледжи определяют самостоятельно. Ознакомиться со сроками можно на их сайтах. Если абитуриент не передаст оригиналы в установленный срок, в колледж его не зачислят.



В колледж зачисляют по среднему баллу аттестата. Результаты ОГЭ и ЕГЭ не учитываются. Определённые профессии и специальности требуют прохождения дополнительных вступительных испытаний (ДВИ). Информация о них должна быть размещена на сайте колледжа. Если подавали заявление на Госуслугах, уведомление о дате и месте проведения ДВИ придёт в личный кабинет.



Порядок учёта результатов индивидуальных достижений (ИД) самостоятельно устанавливается колледжем в правилах приёма. Детали можно уточнить на сайте образовательной организации. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении не начисляются, но при равных результатах у абитуриентов у их обладателей есть преимущество.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, воспользоваться преимуществами портала можно не по всей России. Сейчас сервис работает для абитуриентов в 36 регионах и 1129 колледжах. Однако прямо во время приёмной кампании число учебных заведений увеличится.



