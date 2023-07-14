Работы уже начаты
Берегозащитные сооружения на реке Муя Муйского района Бурятии в районе очистных возведут за счёт республиканского бюджета. Решение принято в ходе рабочего совещания на объекте под руководством главы республики Алексея Цыденова в среду, 12 июля.
Разрушение береговой линии идёт в сторону очистных сооружений посёлка Таксимо. Мониторинг размыва береговой линии в районе сбросного коллектора очистных сооружений показывает, что в 1989 году длина сбросного коллектора составляла 315 метров, в 2018 – 85 метров, в настоящее время - менее 75 метров.
- Здесь идёт существенный подмыв берега. И если сейчас не принять меры, может привести к коммунальной аварии, негативным экологическим последствиям. Поэтому принимаем решение о том, чтобы сделать берегоукрепление – 600 м протяжённость производства работ. Работы уже начаты, идёт подготовка. Со всеми коллегами решение сейчас нашли, - отметил Алексей Цыденов.
На сегодняшний день министерством природных ресурсов и экологии Бурятии разработана проектно-сметная документация по отсыпке береговой линии реки Муя. В январе 2023 года получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на объект. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии профинансируют берегоукрепление в районе очистных в Таксимо
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