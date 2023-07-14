В Бурятии за один день трижды видели медведей

В Кабанском районе Бурятии в среду, 13 июля, зарегистрировано два случая выхода медведей, сообщается в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Одного косолапого заметили на федеральной трассе в районе остановки «Байкальский прибой». Он переходил дорогу к турбазам. Второго видели на станции Посольская: хозяин тайги орудовал на свалке.
Медведицу с двумя медвежатами видели подписчики группы «Баргузин-инфо. 24/7» между сёлами Зорино и Баргузин. Семейство стояло возле дороги, но потом ушло в лес.
Местных жителей просят быть аккуратными и воздержаться от выхода в лес.
Как сообщал «Байкал-Daily», здесь уже замечали косолапых. Вечером 10 июля медведица с двумя медвежатами перебегали дорогу на отвороте на Култушную.
В выходные в районе уже видели медведицу с двумя медвежатами. Они переходили федеральную трассу в километре от села Танхой.
На прошлой неделе такую же косолапую компанию видели вблизи турбаз в популярной местности Байкальский Прибой.