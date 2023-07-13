Они появились на улице Бабушкина
16 световых шаров установили вдоль дороги по улице Бабушкина в Улан-Удэ.
Работы по установке световых шаров продолжаются. Световые шары также зажгут на ул. Ербанова напротив Дома быта и по ул. Революции 1905 года, сообщили в МБУ «Горсвет».
- Свет - важный аспект любого дизайна, отвечающий за внешний облик территории и её универсальность в любое время суток. Световые шары стали ярким акцентом на улице Бабушкина и создают настроение горожанам, - отметил начальник подразделения по эксплуатации архитектурной подсветки и праздничной иллюминации МБУ «Горсвет» Иван Еманаков.
В Улан-Удэ устанавливают световые шары вдоль дорог
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