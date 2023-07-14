Дожди обойдут республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами по северной половине кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +26,+31, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +26,+28.
В Бурятии жара до +31 градуса
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