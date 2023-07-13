Спортсмены из Бурятии стали призёрами чемпионата России по пулевой стрельбе

Общество, Фото: предоставлено Александром Степановым

В борьбе за бронзу они не дрогнули перед сильными спортсменами



С 3 по 13 июля в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходил чемпионат России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.



Команда Бурятии – Александр Кондрашин, Тамир Бадмаев, Жаргал Цыденешиев – завоевали бронзу в командной стрельбе из пневматического оружия среди мужчин.



- Спортсмены в упорной борьбе прошли основную стадию, опередив команды Белгородской и Московской областей и вышли в полуфинал. Бороться за бронзу пришлось с именитыми спортсменами из Архангельской области – в том числе заслуженным мастером спорта Леонидом Екимовым и мастером спорта международного класса Михаилом Исаковым. Наша команда молодёжи не дрогнула перед именитыми соперниками и выиграла бронзовые медали, - рассказал «Байкал-Dailу» тренер Александр Степанов.



Все трое призёров – представители РСШОР.

