В борьбе за бронзу они не дрогнули перед сильными спортсменами
С 3 по 13 июля в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходил чемпионат России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.
Команда Бурятии – Александр Кондрашин, Тамир Бадмаев, Жаргал Цыденешиев – завоевали бронзу в командной стрельбе из пневматического оружия среди мужчин.
- Спортсмены в упорной борьбе прошли основную стадию, опередив команды Белгородской и Московской областей и вышли в полуфинал. Бороться за бронзу пришлось с именитыми спортсменами из Архангельской области – в том числе заслуженным мастером спорта Леонидом Екимовым и мастером спорта международного класса Михаилом Исаковым. Наша команда молодёжи не дрогнула перед именитыми соперниками и выиграла бронзовые медали, - рассказал «Байкал-Dailу» тренер Александр Степанов.
Все трое призёров – представители РСШОР.
Спортсмены из Бурятии стали призёрами чемпионата России по пулевой стрельбе
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