В Улан-Удэ почти на три недели перекроют дорогу

Там начнутся работы по реконструкции теплотрассы
В Улан-Удэ с 17 июля до 5 августа перекроют участок дороги по улице Пушкина.
Причина – работы реконструкции тепломагистрали № 3 по ул. Пушкина, на участке дороги от ул. Юного Коммунара до ул. Добролюбова, сообщили в мэрии.
Будет изменена схема движения маршрутов №№ 57, 95, 97, 97 Квартал.
Общественный транспорт будет двигаться в объезд закрытого для движения участка по ул. Пушкина (пересечение с ул. Добролюбова) через ул. Хоца Намсараева – ул. Жуковского - далее по утверждённой схеме.
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Там начнутся работы по реконструкции теплотрассы
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