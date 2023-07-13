В Улан-Удэ презентовали книгу о первом президенте Бурятии Леониде Потапове под названием «С любовью к народам моей Бурятии» (6+).
Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке. На презентации присутствовали жена Леонида Васильевича, брат, дочь и все те, кто с ним работал, рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.
- Получился такой вечер воспоминаний, – отметила министр. - Леонид Васильевич был первым президентом Республики Бурятия, именно в годы его управления была принята государственная программа развития и сохранения культуры, по которой мы работаем и сейчас.
Книгу подготовил Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Среди 54 авторов книги — глава Бурятии Алексей Цыденов, который выделил финансовые средства на издание книги.
- Читателей авторы знакомят с воспоминаниями разных людей, что с ним работали и лично знали его. И мне кажется, получилась богатая палитра его жизни. Отразились в книге как деловые качества Потапова, так и качества человеческие, - рассказала Соелма Дагаева.
Тираж книги составляет всего 1000 экземпляров. Из них большая часть поступит в библиотеки республики.
Леонид Потапов руководил Бурятией с 1994 по 2007 год, скончался в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет.
Через год в Улан-Удэ на Профсоюзной, 33 открыли мемориальную доску в честь Леонида Потапова. Он жил как раз в этом доме.
В конце 2022 года зашла речь о создании памятника Леониду Потапову в полный рост. Тогда встал вопрос места установки. Наиболее предпочтительным называли площадку напротив Улан-Удэнского ЛВРЗ. Ведь Леонид Потапов сам выходец этого завода, начинал трудиться на рабочей должности и вырос до старшего инженера.