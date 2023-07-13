Отремонтирован был участок от Билютая до Подлопаток
В Бурятии участок со 138 по 150 км региональной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай -Подлопатки – Окино Ключи введён в эксплуатацию. Ремонт выполнен в переходном типе покрытия. Ремонт стартовал в прошлом году.
В настоящее время на десятикилометровом участке автодороги продольный профиль доведён до нормативов. Установлены барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки. Отремонтирована водоотводная система: водопропускные трубы и кюветы.
- В 2022 году на объекте было полностью отсыпано земляное полотно, то есть сформирована основная площадка для укладки дорожной одежды. В этом – выполнены работы по укладке щебеночно-песчаной смеси и обустройству. Отмечу, что ремонт данного участка дороги не производился ни разу, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
Напомним, что ранее на участках автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи был выполнен ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия с 8 по 65 км, и на участках 150-54 км и 156-166 км – с устройством щебеночно-песчаной смеси. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В районе Бурятии завершён ремонт региональной дороги
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